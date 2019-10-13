Суд зобов’язав прокуратуру розглянути питання про закриття справи проти Димінського

Галицький районний суд Львова зобов’язав прокуратуру розглянути клопотання захисту бізнесмена, президента футбольного клубу «Карпати» (Львів) Петра Димінського, якого підозрюють у причетності до смертельної дорожньо-транспортної пригоди, про закриття кримінального провадження. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Адвокат бізнесмена повідомив суду, що 17 вересня прокуратура Львівської області відмовилася закрити справу. Він вважає це рішення незаконним і просить суд зобов’язати прокуратуру закрити кримінальне провадження.

Захист Димінського впевнений, що в цій справі немає складу злочину.

Суд частково став на бік захисту, зазначивши, що прокуратура не мотивувала належним чином свою відмову в закритті справи, а саме, не вказала інформацію про строки розслідування.

З огляду на це, в кінці вересня суд зобов’язав прокуратуру повторно розглянути клопотання захисту про закриття кримінального провадження і винести по ньому мотивоване рішення.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 зіткнувся з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водійка «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла.

Як повідомляв Львівський портал, відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, однак 12 грудня в ГПУ заявили, що закрили провадження щодо нього «у зв’язку з відсутністю в його діянні складу злочину».

Родичі загиблої заявляли, що за кермом був сам бізнесмен. Пізніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков стверджував, що за результатами ДНК охоронець Петра Димінського не був за кермом на момент аварії.

За даними силовиків, у серпні Димінський покинув територію України. Його оголосили в розшук, перед цим суд надав дозвіл на його затримання.

У березні 2018 року Печерський районний суд Києва обрав Димінському заочний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.