Одна вистава – дві музичні комедії. Нова прем’єра у Львівській національній опері

На сцені Львівської національної опери у п’ятницю, 11 жовтня, в рамках проєкту «Український прорив» гендиректора Василя Вовкуна відбувся допрем’єрний показ вистави, яка складається з двох одноактних музичних комедій, – «Директор театру» В. А. Моцарта та «Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі» Ж. Оффенбаха. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

«Програма розвитку Львівської опери «Український прорив» передбачає максимальне розширення репертуарної палітри та авторів. У її рамках театр працює над розширенням охоплення тих чи інших жанрів, імен видатних композиторів. Тому останнім часом ми звертаємо увагу на В. А.Моцарта. Рік тому відбулася прем’єра його «Дон Жуана», цього разу буде зингшпіль «Директор театру». Водночас не хочемо обходити стороною і жанр музичної комедії, тому що у Львові нема театру музичної комедії. Відтак Львівська опера охоплює багато різних напрямів. І, безумовно, увага до творчості Ж.Оффенбаха для нас також є дуже важливою. Тому, ми сподіваємось, що наші глядачі будуть задоволені», – резюмував заступник генерального директора-художнього керівника з міжнародних зв’язків та творчих питань Михайло Швед.

Режисер-постановник Галина Воловецька розповіла, як дві вистави різні за характером і часом вдалося поєднати у такий гармонійний тандем:

«Щоб знайти пару твору В. А. Моцарта, звісно можна було підшукувати якісь інші пропозиції. Але оперета «Ключ на бруківці» передбачає певний поділ на акторські амплуа, що я запропонувала і в першій історії – «Директор театру». У «Ключі на бруківці» основним персонажем є Флорестан – поет, композитор, людина закохана в театр до безмежності. Він стає центром цієї історії. У самому своєму єстві він уособлює життєрадісну силу театру – те, що іскриться сонцем, гумором, вигадкою, певним авантюризмом. Це і об’єднало ці дві історії».

За її словами, ця прем’єра вистави – це погляд за лаштунки театру.

«Ми наче підглядатимемо за тим, що відбувається за кулісами і всіма дверима. У цих ситуаціях є гумор, серйозність, конкуренція тощо. Я б сказала, що це театр про театр», – констатувала Галина Воловецька.

Сценографічно обидві історії поєднані, однак диригенти у двох частинах вистави є різними. У «Директорі театру» В.А.Моцарта диригує Мирон Юсипович, а в «Ключі на бруківці» Ж. Оффенбаха – Ірина Стасишин.

Всі розмовні діалоги у «Директорі театру», окрім музики, перекладені українською мовою і будуть зрозумілі глядачам. А ось «Ключ на бруківці» – повністю український.

Не можна не згадати про самі костюми акторів, тут використали принцип мипарті – коли одна половина костюма контрастує з іншою. Відтак глядачів дивуватимуть цікавими костюмованими рішеннями і яскравими образами персонажів вистави.

«При об’єднанні творів Моцарта та Оффенбаха найважливішим було віднайти стиль. Ми вивели це з будь-яких часових рамок, але водночас не привели до побутової сучасності. Придумали свій власний буффоний, театральний стиль. Оскільки від початку там є дві маски, а саме трагедії та комедії, то і в першій, і в другій частині всі костюми поділені навпіл. Це такий старовинний принцип мипарті – коли частина костюма одного кольору, а інша – з нею контрастує. Це вічний поділ – на трагедію та комедію, побутовість та високі почуття, низьке і високе, тобто вічна ідея театру та мистецтва», – пояснила художник костюмів Дарія Зав’ялова.

Прем’єра музичної вистави відбудеться у Львівській національній опері 12, 13, 19 жовтня о 18:00. Придбати квитки на «Директор театру»/«Ключ на бруківці» можна тут: https://lviv.kontramarka.ua/uk/premera-direktro-teatru-ta-kluc-na-brukivci-abo-prigodi-vesilnoi-noci-56147.html

Фото: Facebook-сторінка Оперного театру