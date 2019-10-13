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Львівські спортсмени стали переможцями міжнародного турніру з боксу

Вероніка Рой

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Вчора, 12 жовтня, у Львові на базі легкоатлетичного манежу навчально-спортивної бази літніх видів спорту СКА відбулися фінальні поєдинки ІІ міжнародного турніру з боксу «Lviv Boxing Cup 2019», на яких львівські спортсмени Андрій Тишковець, Іван Данча та Олександр Гриців стали переможцями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НОК у Львівській області.

 

У фіналі Андрій Тишковець (до 52 кг) переміг за одноголосним рішенням суддів індонезійця Квангу Корнеліса. Досвідчений Іван Данча(до 69 кг) взяв реванш у свого молодого земляка Дмитра Кулі, якому програв на попередньому чемпіонаті Львівської області. В другому раунді конкурентного протистояння після зіткнення головами у Данчі відкрилося глибоке розсічення на чолі. Відтак суддівським рішенням Кулю було дискваліфіковано, а перемогу присуджено Данчі.

І закривало програму фіналів жорстке протистояння надважковаговиків – Олександра Гриціва (понад 91 кг) та француза Мойндзе Абуду, яке завершилося перемогою розділеним рішенням львівського боксера. Ще в одному фіналі (у вазі до 91 кг) представник Львівщини зазнав поразки. Француз Біонголо Омба переміг за явною перевагою в другому раунді Володимира Дяка.

Додамо, що майстрам спорту Іванові Данчі та Олександрові Гриціву, як переможцям турніру, буде присвоєно звання майстрів спорту міжнародного класу. Андрій Тишковець норматив МСМК виконав раніше.

Довідка

ІІ Міжнародний турнір з боксу «Lviv Boxing Cup 2019» внесений до офіційного календаря АІВА. Започаткований він у Львові 2018 року. Перший турнір відбувся у форматі матчевої зустрічі, в якій взяли участь збірні команди Куби, Польщі, Білорусі та України. Цього ж року «Lviv Boxing Сир» був проведений за олімпійською системою за участі дев’яти команд світу.

Фото: НОК у Львівській області

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