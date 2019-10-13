Фастфуд та снеки: чим небезпечні та як відучити дітей від них

Кожен знає, що фастфуд та снеки шкідливі, однак люди все одно продовжують їх вживати. ВООЗ прогнозує, що вже до 2020 року з проблемою ожиріння матимуть справу приблизно 2,3 мільярда людей віком від 15 років. Відтак у Центрі громадського здоров’я розповіли, чому фастфуд небезпечний для дітей та підлітків.

Чому фастфуд небезпечний для дітей та підлітків?

У всіх продуктах швидкого харчування міститься підсилювачі смаку Е-600-Е-699. Ці речовини викликають сильне звикання, що змушує нас регулярно приходити за новою порцією. До того ж деякі з підсилювачів заборонені в виробництві дитячого харчування

«Цукровий діабет, ожиріння, гіпертонія, інсульт, інфаркт – це тільки мала частина зі списку хвороб, що виникають від вживання фастфуду. Покажіть дитині, що здорове харчування – це справді корисно та дуже смачно», – йдеться у повідомленні.

Для здорового харчування свої дітей спробуйте дотримуватися рекомендацій від фахівців:

Регулярний прийом їжі. Включіть складні вуглеводи, вони допоможуть стабілізувати рівень цукру в крові і зменшать потяг до солодощів.

Використовуйте білок та клітковину. Вони знижують IG (глікемічний індекс) продуктів, запобігають стрибкам цукру в крові і дають почуття ситості.

Стежте за темпом прийому їжі.Краще, щоб дитина не поспішала ( робила 30 жувальних рухів). При такому темпі організм отримує сигнал про насичення і дитина не переїдає.

Красиво та цікаво оформлюйте страви.Діти так люблять різні шкідливі продукти, бо в рекламі вони часто показані в образі вигаданих персонажів та дуже яскраво. Якщо ви хочете привчити дитину до здорової їжі, використовуйте таку ж стратегію та експериментуйте.

Долучайте дитину до приготування страв. Діти охоче допомагають батькам готувати їжу. Готуйте разом здорові страви.

Регулярно розповідайте дитині про користь здорового харчування. Граючись із дитиною, привчаючи її до здорової їжі, пояснюйте, чим небезпечні напівфабрикати, фастфуд та снеки.

Вирощуйте овочі та фрукти для свого столу. Залучайте дитину до роботи на городі та в саду – це теж спосіб привчити її до здорової їжі.

Використовуйте мобільні додатки. Є низка сучасних мобільних додатків, що допомагають сформувати корисний раціон, розрахувати оптимальну кількість калорій тощо. Використовуйте захоплення дітей мобільними додатками, щоб перетворити повчання про користь здорової їжі на цікаве заняття.

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