До Львова приїхала видатна американська астронавтка українського походження

До Львова приїхала відома американська астронавтка українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Завтра у неї запланована зустріч у НУ «Львівська політехніка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відома космонавтка завітала до Львова з нагоди Всесвітнього тижня космосу. Завтра вона зустрінеться зі студентами НУ «Львівська політехніка» та молоддю, де розповість про особливості роботи екіпажу та досвід перебування на міжнародній космічній станції. Востаннє Гайдемарі Стефанишин-Пайпер була у Львові у 2007 році.

«Дуже приємно повернутись до Львова. Через такий довгий час приємно побачити місто знову, дещо згадати і відчути себе як вдома. Я бачу, як змінилось місто, змінилась країна, я побачила новий аеропорт у Львові, ви зараз маєте цей великий, гарний новий термінал. Приїхавши у місто, ти бачиш, що воно живе», — розповіла вона.

Додамо, зустріч з Гайдемарі Стефанишин-Пайпер відбудеться завтра у стартап-школі Національного університету «Львівська політехніка», що на вул. Колесси, 2, об 11 год. Вхід на захід безкоштовний, одна для участі необхідно зареєструватися. Це можна зробити тут.

До слова, батьки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер — емігранти до Америки із Західної України. Її батько народився на Львівщині. В Україні астронавтка уже втретє.

Довідка

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер — американська астронавтка українського походження. Загалом провела у космосі 27 днів і 15 годин. До групи астронавтів NASA прийнята 1996 року. Полетіла в космос у складі екіпажу 2006 року. Є членкинею Американського товариства інженерів-механіків. У дитинстві також була членкинею Пласту в США.

Серед нагород та відзнак — Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалі Navy Commendation Medal (двократно), Navy Achievement Medal (двократно) та Meritorious Service Medal. Лауреатка Всеукраїнської премії «Жінка ІІІ тисячоліття» в номінації «Знакова постать» (2007).

Фото: ЛМР