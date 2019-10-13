Близько чотири тисячі учасників взяли участь у напівмарафоні у Львові

Сьогодні, 13 вересня, у Львові відбувся другий день міжнародного «Нова Пошта Напівмарафон». До напівмарафону долучилось близько 4000 учасників — львів’яни, спортсмени з усієї України та з-закордону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На півмарафоні були дистанції доступні кожному. Це 21 км для підготовлених, 10 км, 5 км і «Командна п’ятірка» — для знайомих з бігом, а також безкоштовні дистанції: «Мій перший кілометр» — для початківців, 500 м та 100 м — для дітей до 12-ти та до 6-ти років відповідно.

«Марафонський біг, що організовують саме центральними вулицями міст, набуває популярності в Україні та світі. Такий формат приваблює туристів, сприяє звільненню міст від транспорту, привертає увагу містян до питання ведення здорового способу життя.

Спортивні заходи такого типу створюють передумови для популяризації та розвитку фізичної культури і спорту, залучають різні верстви населення до здорового способу життя та сприяють організації змістовного дозвілля населення», — зазначають організатори.

Усі фінішери отримали пам’ятну медаль.

Фото: ЛМР