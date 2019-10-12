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Як в Академії сухопутних військ відзначили День захисника України

Вероніка Рой

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Вчора в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулись урочисті заходи до Дня захисника України.  Військовослужбовцям вручили державні нагороди, а також для них провели святковий концерт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

 

З нагоди свята, від імені президента України голова Львівської ОДА Маркіян Мальський вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня офіцеру Академії майору Антону Письменському та солдату Роману Шкумату. Також представники влади та органів місцевого самоврядування відзначили кращих воїнів гарнізону грамотами та цінними подарунками.

Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив чергове військове звання «капітан» викладачу кафедри вогневої підготовки старшому лейтенанту Віктору Легкодуху, який зазнав важкого поранення, захищаючи нашу Батьківщину на Сході.

Після цього були вручені відзнаки від міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача Сухопутних військ ЗС України.

Завершились урочистості святковим концертом за участю відомих українських виконавців та артистів Академії.

Фото: Академія сухопутних військ

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