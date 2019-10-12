У День захисника по всій Україні пройдуть близько 300 заходів, – МВС

У День захисника, 14 жовтня, по всій Україні заплановано близько 300 заходів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає Департамент комунікації МВС України.

«По всій Україні буде близько 300 заходів, лише у Києві ветерани та добровольці подали заявки на п’ять акцій. Для наших правоохоронців – це не виклик, ми звикли до роботи на таких масових заходах. Однак, ми маємо забезпечити безпеку кожного громадянина нашої держави», – наголосив Сергій Яровий.

Він зазначив, що до роботи буде задіяно підрозділи Нацполіції, Нацгвардії та рятувальники.

«Оскільки, залучаємо багато наших фахівців, вже зараз плануємо ефективну розстановку сил. Буде розгорнутий додатковий мобільний центр НПУ та активно працюватимуть усі штаби у регіонах», – зазначив Сергій Яровий.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що Ситуаційний центр НПУ вже починає свою роботу і буде працювати цілодобово.

«Це свято для нашої держави, воно повинно пройти без провокацій. 24 години на добу буде працювати Ситуаційний центр НПУ, щоб оперативно реагувати на будь-які зміни обстановки», – сказав Ігор Клименко.

Голова поліція також зазначив, що на патрулювання вийдуть групи поліції діалогу та кінологи.

Очільник Нацгвардії Микола Балан наголосив, що гвардійці вже провели злагодження сил та засобів з поліцією.

«Ми плануємо додатково задіяти 11 медичних автомобілів та 30 мобільних санітарних приміщень. Крім того, погодили з ДСНС плани пожежогасіння у випадку надзвичайних ситуацій. Звісно, що на вулицях будуть патрулювати групи фіксації протиправних дій, групи моніторингу та групи психологічної підтримки», – сказав Микола Балан.

З програмою відзначення Дня захисника Україні у Львові, можна ознайомитися тут.