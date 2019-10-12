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У Буському районі легковик зіткнувся з мотоблоком: є постраждалий

Вероніка Рой

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Вчора, 11 жовтня, близько 21.45 на автодорозі Київ-Чоп в одному з сіл Буського району автомобіль «Деу Ланос» зіткнувся з мотоблоком. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Ланос», 25-річний львів’янин, скоїв зіткнення з мотоблоком, під керуванням 33-річного місцевого мешканця, який заглох на проїзній частині. Внаслідок зіткнення водій мотоблоку звернувся за медичною допомогою у місцеву лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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