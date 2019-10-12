Поліцейські Львівщини розшукали зниклого підлітка, який замість школи поїхав у сусіднє місто

Поліцейські оперативно розшукали зниклого 13-річного мешканця Самбірщини, який замість школи поїхав у місто Рудки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що 13-річний мешканець одного з сіл Самбірського району вранці вийшов з дому до школи, однак у навчальний заклад так і не прийшов.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки дитини і невдовзі виявили його у місті Рудки. Хлопчик здоровий та неушкоджений. З ним та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.

Фото: поліція