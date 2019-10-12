Мешканців Львівщини запрошують на екскурсії у регіональні ландшафтні парки

Регіональні ландшафтні парки Львівщини: «Верхньодністровські Бескиди», «Равське Розточчя» та «Надсянський» кличуть гостей та мешканців області провести теплу осінню пору у природному середовищі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В парках зазначають, що на їх теренах багата та різноманітна природа, чудові краєвиди та безмежні ландшафти, встигніть замовити екскурсію ще цієї осені.

«Кожен з регіональних ландшафтних парків облаштований рекреакійними зонами, які складаються з альтанок, дитячих майданчиків з гіркою та лазанкою, майданчиків для гри у футбол, волейбол і бадмінтон, велостоянок, мангалів, вуличними душовими кабінами, санзонами та смітників», – мовиться у повідомленні.

Так, у РЛП «Верхньодністровські Бескиди» функціонують рекреаційні зони «Під кичерою», «Княжа волиця», у РЛП «Надсянський» – зони відпочинку поблизу смт. Бориня, РЛП «Равське Розточчя» – «Сосновий Бір» біля м.Рава-Руська.

Для проведення гарного, погожого осіннього дня в мальовничих заповідних територіях Львівщини звертайтися за номерами телефонів до адміністрацій: