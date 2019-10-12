Через напівмарафон у Львові перекриють частину вулиць

Цими вихідними, 12−13 вересня, у Львові проходить міжнародний «Нова Пошта Напівмарафон». У зв’язку з цим частину вулиць буде закрито для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівскьої міської ради.

Організатори очікують понад 4000 учасників забігів. Це будуть львів’яни, спортсмени з усієї України та з-закордону.

У зв’язку з проведенням напівмарафону, частину вулиць міста буде закрито для руху транспорту. Зокрема у неділю, 13 жовтня, з 7.00 до 12.45 буде перекрито або обмежено рух транспорту на різних ділянках маршруту на проспекті Свободи, проспекті Чорновола, вулиці Липинського та суміжних вулиць.

На час перекриття руху не будуть курсувати:

тролейбус № 33

трамваї № 6, № 7, № 9

автобуси маршрутів № 1А, № 4А, № 7, № 22, № 37, № 53

Окрім того через напівмарафон зміняться схеми трамвайних маршрутів № 1 і № 2 та кількох автобусних маршрутів. Детальніша інформація — у інфографіці.

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13 жовтня, неділя

10:00 — старт напівмарафону, естафети;

10:10 — старт дистанції 10 км;

10:25 — старт дистанції 5 км і «Командна п’ятірка»;

12:30 — нагородження переможців у абсолютних та вікових категоріях;

13.00 — розминка учасників «Перший кілометр»;

13.10 — старт дистанції «Перший кілометр»;

13.30 — нагородження переможців дистанції «Перший кілометр».