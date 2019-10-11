З наступного тижня до кінця року перекриють вулицю Курмановича

З вівторка, 15 вересня, з 08.00 год і до 22.00 год. 31 грудня 2019 року буде перекрито для руху транспорту вул. Курмановича, на ділянці від вул. Д. Апостола до вул. Пꞌясецького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, з посиланням на департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми.

Згідно з проектом капітального ремонту вул. Курмановича передбачено заміну дорожнього покриття, прокладання нових комунікацій, висадка зелених насаджень. Завершити ремонт планують у 2020 р.

Вартість робіт 71,5 млн. грн. Ремонтуватимуть вул. Курмановича на ділянці від вул. Д. Апостола до вул. Пꞌясецького – це близько 1 км.

Фото: ЛМР