Вночі у Львові група зловмисників отруїла чоловіка клофеліном та пограбували його

Цієї ночі у Львові на вулиці Старій група зловмисників напала на чоловіка та за допомогою наркотичного засобу – клофеліном пограбували його. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Згідно із повідомленням, патрульні отримали виклик на вулицю Стару, де відбувся грабіж. Водій таксі став очевидцем, як троє осіб напали на чоловіка, який сидів на зупинці громадського транспорту. Потерпілого госпіталізувала бригада швидкої медичної допомоги. Зі слів медиків, його ймовірно отруїли клофеліном.

Екіпажі патрульної поліції почали перевіряти прилеглі вулиці, сквери, нічні заклади та під‘їзди. Один з інспекторів побачив на площі Різні групу осіб, які підходили по орієнтуванні. Їх зупинили та попросили показати, що вони мають при собі.

«В одного з чоловіків, в канцелярському пакеті, виявили велику кількість грошей різних номіналів та в різних валютах. Звідки гроші, чоловік пояснити не зміг. Його перевірили в базі та встановили, що він вже був засуджений за розбій», – розповідають патрульні.

На місце події викликали слідчих, які вилучили 25000 гривень, 265 доларів та 490 рублів. 34-річного чоловіка, в якого вилучили гроші, 36-річну жінку та ще одного чоловіка доставили до Галицького відділу поліції. Справою займаються слідчі.

Фото: патрульна поліція