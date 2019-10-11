У понеділок на Личаківському кладовищі перепоховають двох воїнів УПА

У понеділок, 14 жовтня, на Личаківському кладовищі відбудеться перепоховання останків воїнів УПА — Мочурада Михайла Андрійовича та Онищака Дмитра Васильовича з смт. Щирець Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Рішення про перепоховання Мочурада Михайло Андрійович і Онищака Дмитра Васильовича було прийнято сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР — «Про надання дозволу на перепоховання останків воїнів УПА».

«Згідно з рішенням виконавчого комітету, перепоховання воїнів УПА відбудеться на полі почесних поховань № 86-А Личаківського цвинтаря. Це територія Марсового поля, так звана Стіна пам’яті воїнів УПА. Там знаходяться крипти для майбутніх поховань. Зараз там є 13 поховань. Минулого року було перепоховано двох невідомих вояків. Вчора ми завершили встановлення пам’ятників, які завтра можна буде і освятити. Також вже практично виготовлений пам’ятник під поховання, яке відбудеться у понеділок», — розповів Михайло Нагай, директор Музею «Личаківський цвинтар».

За його словами, воїнів УПА на Личаківському кладовищі хоронять не тільки на полі № 86А, але й на полі почесних поховань № 42, № 76. Орієнтовно є більше 300 воїнів.

Організувала перепоховання воїнів УПА «Львівська обласна організація Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса», у співпраці з меморіально-пошуковим центром «Доля».

«Ми будемо перепоховувати двох воїнів УПА — Михайла Мочурада і Дмитра Онищака, які героїчно загинули в бою з військами НКВД у 1951 році. Їх псевда «Явір» та «Савур». Це один з унікальних випадків, коли ми перепоховуємо відомих воїнів УПА. Адже часто ми перепоховуємо невідомих воїнів, яких нам не вдається ідентифікувати.

Це все стало можливим завдяки співпраці з організацією «Меморіал» імені Василя Стуса”, керівником якої є Роман Гунда, ініціативі родичів. Воїни були ексгумовані цього року в смт. Щирець і будуть перепоховані до Львова на поле почесних поховань Личаківського кладовища. На це ми отримали усі необхідні дозволи згідно з чинного законодавства, провели ексгумацію», — розповів директор меморіально-пошукового центру «Доля», відповідальний секретар державної комісії з увічнення пам’яті Святослав Шеремета.