У Львові відбудеться Триб’ют-шоу Адріано Челентано. На концерті у виконанні музикантів Lui e gliamici delRe прозвучать головні хіти знаменитого італійця. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Адріано Челентано ось уже понад 50 років по праву вважається дуже яскравою світовою зіркою. Музикант, кіноактор, естрадний співак, кінорежисер, композитор, громадський діяч і телеведучий. В Італії за свою манеру рухатися на сцені отримав прізвисько «Molleggiato» («На пружинах»). Челентано є одним з найуспішніших і найвпливовіших виконавців в історії італійської музики – за всю свою кар’єру він випустив 41 студійний альбом загальним тиражем 150 мільйонів екземплярів, а також знявся більш ніж у сорока фільмів.

Уже понад 10 років Адріано не виїжджає з гастролями за межі Італії, проте не будемо впадати у відчай, адже відчути на собі магічну енергетику і отримати задоволення від улюблених пісень можна на офіційному триб’ют-шоу Адріано Челентано за участю музикантів великого маестро! Незважаючи на те, що пародій і спроб стати схожими було багато, тільки один артист зміг зробити це віртуозно – Адольфо Себастьяні.

Вас чекає справді незабутня подія світового рівня. У програмі – всі хіти великого маестро. На сцену вийдуть учасники групи Lui e gliamici delRe, визнаної кращою в світі триб’ют-групою Адріано Челентано. Артисти виступлять в Україні в рамках великого світового туру. Публіку підкорить дивовижна схожість соліста Адольфо Себастьяні з приголомшливим Адріано Челентано.

Легенда італійського кіно і музики, побувавши на одному з виступів Lui e gliamici delRe, сказав: «Є відчуття, що тепер нас двоє!» Адріано Челентано залишається улюбленцем мільйонів, кумиром жінок і зразком для багатьох чоловіків. Він ось уже 50 років залишається найвпливовішим артистом італійської естради, підкорюючи все більше сердець. І незважаючи на те, що зараз маестро не їздить на гастролі, ви зможете почути його головні хіти. Море емоцій і енергетики триб’ют-шоу змусять на якийсь час забути про все на світі і просто насолоджуватися прекрасним виступом. До зустрічі!

Не пропустіть грандіозне триб’ют-шоу великого Адріано Челентано! Пориньте у світ безмежного дива легендарного італійця вже 5-го листопада.

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