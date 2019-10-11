У Львові влаштували навчання для сімей, які хочуть взяти дитину

Упродовж 7 – 11 жовтня Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організував навчання для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни та піклувальники. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У навчанні взяли участь 23 особи, які мають намір взяти у сім’ю на виховання дитину, із Яворівського, Радехівського, Бродівського, Дрогобицького районів та міст Львова, Самбора, Червонограда.

Начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис розповів, що під час навчання кандидати отримали актуальну інформацію, що стосується прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів та піклувальників. З кандидатами працювали досвідчені регіональні тренери – соціальний педагог та психолог.

В ході навчання тренери розкрили кандидатам такі теми як функції сім’ї та особливості їх забезпечення, розуміння ролі батька та матері, методи виховання та їх практичне застосування, типові помилки виховання, потреби дітей та шляхи їх задоволення, етапи психологічного розвитку дитини, особливості спілкування батьків та дітей, розвиток дисципліни та покращення поведінки, неефективні та ефективні стратегії дисциплінування тощо.

«Навчання дає можливість не лише виважено оцінити власний потенціал щодо виховання прийомної дитини, але й дізнатися про проблеми, які можуть виникнути в родині, разом шукати шляхи їх вирішення», – зазначив Володимир Лис.

У навчанні взяли участь 23 особи, які мають намір взяти у сім’ю на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.