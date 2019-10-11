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У Львові помоляться за втрачених немовлят

Ольга Денисяка

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У понеділок, 15 жовтня, львів’яни  долучаться до  Всесвітнього дня обізнаності про перинатальну втрату та горе. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У кожній країні, що долучається до цієї акції, о 19.00 год відбувається творення світлової хвилі (запалення свічок), яка має здатність охопити весь світ впродовж  24 годин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заходи відбудуться на площі св. Юра та безпосередньо у Соборі:

17.15−17.30 – Збір учасників заходу біля Архикатедрального Собору Святого Юра

17.30−17.55 – Вступне слово-презентація у Соборі Святого Юра

18.00 – Божественна Літургія

18.50−19.00 – Похід на площу Святого Юра

19.00  – Творча академія. Церемонія творення «Світлової Хвилі»

20.00 – Завершення заходу

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