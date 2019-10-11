У Львові помоляться за втрачених немовлят

У понеділок, 15 жовтня, львів’яни долучаться до Всесвітнього дня обізнаності про перинатальну втрату та горе. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У кожній країні, що долучається до цієї акції, о 19.00 год відбувається творення світлової хвилі (запалення свічок), яка має здатність охопити весь світ впродовж 24 годин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заходи відбудуться на площі св. Юра та безпосередньо у Соборі:

17.15−17.30 – Збір учасників заходу біля Архикатедрального Собору Святого Юра

17.30−17.55 – Вступне слово-презентація у Соборі Святого Юра

18.00 – Божественна Літургія

18.50−19.00 – Похід на площу Святого Юра

19.00 – Творча академія. Церемонія творення «Світлової Хвилі»

20.00 – Завершення заходу