У Львові безкоштовно прочіпують п’ять тисяч собак

ЛКП «Лев» безкоштовно прочіпує п’ять тисяч господарських собак. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Під час Міжнародної конференції з питань добробуту тварин 9 жовтня українські представники Animal-id.net UA та британський фонд Dogs Trust Worldwide підписали меморандум про пільгове чіпування тварин для ЛКП «Лев».

«Те, що ЛКП «Лев» вдруге отримало грант на безкоштовне чіпування господарських собак — знакова подія не лише для підприємства, але і для міста в цілому. Ми бачимо, що, завдяки збільшенню кількості ідентифікованих тварин, зростає відчуття відповідальності в господарів. Власники собак менше відпускають домашніх улюбленців на самовигул — кількість тварин на самовигулі у 2016 році становила 31%, а у 2018 скоротилась до 7%. Також у Львові зменшується чисельність безхатніх собак — з 605 тварин у 2016 році до 405 у 2018 році» — розповіла директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Чіпувати свого домашнього улюбленця можна як і в ЛКП «Лев», так і в приватних ветеринарних клініках. Після того, як ЛКП «Лев» отримає чіпи від британського фонду, ідентифікувати тварину можна буде безкоштовно.

Як повідомляв Львівський портал, серед основних вимоги до власників, які хочуть чіпувати тварин:

чіпують лише собак;

людина має зареєструвати свою собаку попередньо у міській базі даних;

у собаки обов’язково має бути щеплення від сказу.

Серед переваг чіпування:

можливість підтвердження того, що це – ваша собака;

можливість повернення втрачених та вкрадених тварин в Україні та за кордоном;

можливість виїзду за кордон з твариною;

можливість старухування тварини;

підвищення відповідальності господарів.

Нагадаємо, у 2016 році у місті запровадили обов’язкову реєстрацію тварин. Кожна собака має бути записаною у Єдиній реєстраційній базі господарських тварин міста Львова і носити жетон з індивідуальним номером.