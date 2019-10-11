У Львова перша жінка-офіцер розповіла, як виховує дитину в зоні ООС

Вчора, 10 жовтня, львів’яни зустрілись із заступником комбата з морально-психологічного забезпечення Тетяною Науменко. Вона поділилась досвідом виховання дитини віком 1 рік і 3 місяці в умовах АТО/ООС, дала декілька психологічних порад дружинам учасників російсько-української війни. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На зустрічі говорили про війну, проблеми материнства в умовах війни, жінок, що стоять на захисті цілісності країни, захист прав жінок, розуміння та підтримку в сім’ї, яка чекає, та на фронті. Причина того, що на фронті немає «моди на материнство» не тільки в загубленому здоров’ї. А в тому, що жінки бояться народжувати, не маючи соціальних гарантій з підтримки материнства. Враховуючи, що інколи жінка-військова долає чимало стереотипів в «чоловічому» оточенні, то їй важко виносити, народити та залишитись в «строю» після повернення з декретної відпустки.

Також згадали, що посттравматичний стресовий розлад – це реальність країни, яка знаходиться в стані війни вже 5 років. Присутні жінки ділились своїм досвідом його подолання у своїх сім’ях, з яким вони зіткнулись після повернення чоловіків з АТО /ООС. А чоловіки, які є учасниками АТО /ОСС, наголошували на тому, що захисники під час російсько-української війни потребують розуміння та підтримки в обох реальностях: як на фронті, так і вдома. Наше суспільство загалом потребує локальних майданчиків для можливості проговорювати свою травму, відчуття, які ми поки навчені тільки ховати.

Фото: ЛМР