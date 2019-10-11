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Пресмарафон Зеленського побив світовий рекорд

Вероніка Рой

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Пресмарафон президента України Володимира Зеленського побив світовий рекорд і став найтривалішою «пресконференцією» світового лідера. Про це повідомляє Українська правда.

 

Зокрема, після 8 години розмови президента із журналістами з’явився представник Національного реєстру рекордів, який повідомив, що «пресконференція Зеленського «побила» світовий рекорд».

Представник реєстру рекордів Віталій Зорін: «Нічого не віщувало біди, до того як колеги-журналісти нас не попередили про те, що можливе світове досягнення. Ми дуже швидко провели експертизу… Уже зараз прес-конференція триває більше 8 годин і рекорд, не буду казати чий, перевищено як мінімум на 45 хвилин… І судячи з того, що я чув, вам ще доведеться годинок до дев’яти-десяти, напевно, працювати. Я розумію, як це складно. І бажаю вам триматися».

 

У відповідь президент подякував і заявив, що він «людина скромна» і не любить нагороди. Зорін вручив Зеленському нагороду. Прессекретар Зеленського Юлія Мендель сказала, що для них це стало сюрпризом.

Про світове досягнення на своїй сторінці у Facebook повідомив і Національний реєстр рекордів України.

«НРР зареєстрував нове світове досягнення – найтриваліша пресконференція, проведена президентом країни. Результат – 14 год. 7 хв. (з 10-02 год. ранку до 00-09 год. ночі), без врахування перерв», – мовиться у повідомленні.

До цього найтривалішу прес-конференцію давав президент Білорусі Олександр Лукашенко, який у лютому 2017 року спілкувався з журналістами протягом 7 годин 21 хвилини.

Додамо, що прессмарафон Зеленського із журналістами на фудмаркеті у Києві 10 жовтня тривав 14 годин. І завершився опівночі. На пресконференцію було акредитовано 300 журналістів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що кілька авторитетних українських журналістів та журналістів-розслідувачів з невідомих не змогли отримати акредитацію на подію.

Фото: Національний реєстр рекордів

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