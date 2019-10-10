На пресмарафон зі Зеленським потрапили обрані журналісти

Сьогодні, 10 жовтня, відбудеться пресмарафон Президента України Володимира Зеленського. Стало відомо, що кілька авторитетних журналістів та журналістів-розслідувачів не змогли отримати акредитацію на подію, повідомляє UA: Суспільне мовлення.

Офіс президента України з невідомих причин відмовив у акредитації на цілоденний персмарафон багатьом авторитетним українським журналістам.

Не акредитовані журналісти отримали повідомлення: «На превеликий жаль, ми змушені відмовити Вам в акредитації на прес-марафон Президента України у з’язку з таймінгом. Водночас інформуємо, що транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних акантах Офісу президента»

Журналісти обурюються в соціальних мережах.

Я без стьобу. Що означає у зв’язку з таймінгом? Gepostet von Sergiy Grishyn am Mittwoch, 9. Oktober 2019

Також прессекретарка президента Юлія Мендель написала на сторінці у Fecebook, що на марафон акредитовано понад 300 журналістів.

Акредитовано понад 300 журналістів. Ми тільки їдемо з роботи. Ну що ж, бажаємо удачі завтра всім журналістам та Володимир Зеленський! Час на спілкування ще надсилається 😉 Gepostet von Iuliia Mendel am Mittwoch, 9. Oktober 2019

Водночас стало відомо, що UA: Суспільне мовлення поступилось одним з місць на пресмарафоні журналістові Данилу Мокрику.