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Національну академію відвідав новий командир операції Unifier

Андрій Котенський

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Вчора, 10 жовтня, до Національної академії сухопутних військ завітав підполковник Збройних сил Канади Джеффрі Туп, якого призначено новим командиром операції Unifier. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

 

Начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував підполковнику Фредеріку Коте, який завершує свою діяльність як командир операції Unifier, та його військовослужбовцям за якісну роботу, проведену у сфері підготовки військовослужбовців Українського війська.

«Бажаю новому складу операції та її командирові підполковнику Тупу плідної роботи, задоволення від своєї діяльності, приємних вражень від перебування в нашій країні, а також продовження гарних традицій нашої спільної праці, закладених його попередниками», – наголосив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

У ході зустрічі сторони підбили підсумки діяльності попередньої ротації канадського контингенту, обговорили подальші кроки розвитку співпраці в рамках тренувальної місії та шляхи удосконалення підготовки українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що операція Unifier – тренувальна місія Збройних сил Канади, яка здійснює підготовку підрозділів Збройних Сил України,  триває з вересня 2015 року.

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