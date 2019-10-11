Національну академію відвідав новий командир операції Unifier

Вчора, 10 жовтня, до Національної академії сухопутних військ завітав підполковник Збройних сил Канади Джеффрі Туп, якого призначено новим командиром операції Unifier. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Начальник Академії генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував підполковнику Фредеріку Коте, який завершує свою діяльність як командир операції Unifier, та його військовослужбовцям за якісну роботу, проведену у сфері підготовки військовослужбовців Українського війська.

«Бажаю новому складу операції та її командирові підполковнику Тупу плідної роботи, задоволення від своєї діяльності, приємних вражень від перебування в нашій країні, а також продовження гарних традицій нашої спільної праці, закладених його попередниками», – наголосив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

У ході зустрічі сторони підбили підсумки діяльності попередньої ротації канадського контингенту, обговорили подальші кроки розвитку співпраці в рамках тренувальної місії та шляхи удосконалення підготовки українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що операція Unifier – тренувальна місія Збройних сил Канади, яка здійснює підготовку підрозділів Збройних Сил України, триває з вересня 2015 року.