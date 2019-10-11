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На Жовківщині під час пожежі у будинку загинула 59-річна жінка

Вероніка Рой

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Сьогодні вранці, 11 жовтня, о 05:02 виникла пожежа у житловому будинку в с. Малехів Жовківського району. Внаслідок пожежі загинула одна жінка, ще одну госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, з вікон будинку вибивався густий чорний дим. Не гаючи часу, вогнеборці включились до проведення робіт з ліквідації загорання.

«Під час проведення розвідки в одній з кімнат на ліжку було виявлено тіло загиблої жінки, в іншій кімнаті на підлозі перебувала жінка, яка подавала признаки життя. Потерпілу негайно було винесено на свіже повітря, передано медикам та в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню. Загиблою виявилась 59-річна власниця будинку», — йдеться у повідомленні рятувальників.

О 05:27 вогнеборці локалізували пожежу, та о 05:33 повністю ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м., пошкоджено стіни площі 10 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

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