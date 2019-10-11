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На Замарстинівській замість існуючих старих споруд зведуть житловий будинок

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 11 жовтня, прийняв рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень для будівництва багатоквартирного житлового будинку на вулиці Замарстинівській, 127 зі знесенням існуючих будівель. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Містобудівну документацію на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом видали ПП «Соната сервіс груп».

Будинок зведуть на місці споруд, які підпадають під знесення. Висота будівництва становитиме 24 і 33 м.

Ілюстрації: ЛМР

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