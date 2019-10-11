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На Хвильового у Львові чоловік підрізав 17-річного хлопця та втік

Вероніка Рой

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Вчора, 10 жовтня, близько 18 год. у Львові на вулиці Хвильового, 33 невідомий чоловік наніс ножове поранення 17-річному хлопцю та втік. Полія розшукує зловмисника, який поранив неповнолітнього. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначають правоохоронці, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили поліцейські, близько 17.40 між компанією молодих людей та незнайомим чоловіком виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс одному з хлопців, сімнадцятирічному львів’янину, «проникаюче поранення в область живота» та втік. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121(умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, поліцейські вживають заходів для встановлення особи зловмисника.

Усіх, хто може допомогти встановили обставини скоєння злочину та місцеперебування чоловіка, котрий поранив юнака, прохання зголоситись на оперативну лінію 102.

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