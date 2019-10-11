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МЕРІ запрошує львів’ян відвідати концерт на Покрови

Андрій Котенський

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Львів’ян запрошують на концерт гурту МЕРІ, який виступить на Сихові у Центрі Довженка із новою програмою «Нові та найкращі пісні». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«МЕРІ – це чудова музика і українські тексти та українська позиція музикантів. Цього разу слухачі зможуть почути наживо не лише улюблені пісні, а й дуже багато нових, не менш вартісних пісень. Приходьте обов’язково. Тим більше, що концерт відбудеться у свято Покрови Божої Матері, а концерт МЕРІ є гарною нагодою провести це свято», – йдеться у повідомленні організаторів.

Концерт відбудеться, 14 жовтня – День захисника України.

«На Сихові дуже теплий зал у всіх розуміннях. Перші концерти гурту ще на початку нульових відбувалися саме на Сихові. Згодом виступи перемістились в центр, але тепер з великою приємністю знову другий рік поспіль виступаємо у центрі Довженка на Сихові.

Минулого року був аншлаговий добрий концерт. І тепер ми теж очікуємо, тим більше дата співпала з Днем захисника вітчизни, а це вихідний і це ще додаткова можливість гарно відпочити на крутому концерті. У залі будуть також ветарни АТО та ООС, що теж почесно. І це буде не лише музика, а й спілукувння групи з публікою. І дуже приємно, коли сидячий зал претворюється на танцювальний майданчик. хороша зустріч як показує практика всі входять в ритм і гарно проводять час.

Отож, запрошуємо усіх, приходьте на концерт на Покрову, Слухайте українське, співайте українське, ідею майте українську в голові», – закликав фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник.

До слова, під час концерту буде проводитися благодійний збір коштів на потреби української армії.

Зараз група працює над новим відеокліпом на пісню осінь.

Квитки можна придбати тут: kasa.in.ua

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