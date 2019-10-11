МЕРІ запрошує львів’ян відвідати концерт на Покрови

Львів’ян запрошують на концерт гурту МЕРІ, який виступить на Сихові у Центрі Довженка із новою програмою «Нові та найкращі пісні». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«МЕРІ – це чудова музика і українські тексти та українська позиція музикантів. Цього разу слухачі зможуть почути наживо не лише улюблені пісні, а й дуже багато нових, не менш вартісних пісень. Приходьте обов’язково. Тим більше, що концерт відбудеться у свято Покрови Божої Матері, а концерт МЕРІ є гарною нагодою провести це свято», – йдеться у повідомленні організаторів.

Концерт відбудеться, 14 жовтня – День захисника України.

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«На Сихові дуже теплий зал у всіх розуміннях. Перші концерти гурту ще на початку нульових відбувалися саме на Сихові. Згодом виступи перемістились в центр, але тепер з великою приємністю знову другий рік поспіль виступаємо у центрі Довженка на Сихові.

Минулого року був аншлаговий добрий концерт. І тепер ми теж очікуємо, тим більше дата співпала з Днем захисника вітчизни, а це вихідний і це ще додаткова можливість гарно відпочити на крутому концерті. У залі будуть також ветарни АТО та ООС, що теж почесно. І це буде не лише музика, а й спілукувння групи з публікою. І дуже приємно, коли сидячий зал претворюється на танцювальний майданчик. хороша зустріч як показує практика всі входять в ритм і гарно проводять час.

Отож, запрошуємо усіх, приходьте на концерт на Покрову, Слухайте українське, співайте українське, ідею майте українську в голові», – закликав фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник.

До слова, під час концерту буде проводитися благодійний збір коштів на потреби української армії.

Зараз група працює над новим відеокліпом на пісню осінь.

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Квитки можна придбати тут: kasa.in.ua