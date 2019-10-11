Конкурс імені Соломії Крушельницької у Львівській опері: за перемогу змагатиметься 65 оперних співаків з усього світу

На V Міжнародний конкурс співаків оперної співаки ім. Соломії Крушельницької, який проходитиме у Львівській національній опері 12-22 листопада, подалося 65 учасників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.
Публікуємо повний список із 65 молодих оперних співаків і співачок з усього світу:
- Абакумова Ольга (Україна) / Abakumova Olha (Ukraine)
2. Алєксєєва Юлія (Україна) / Alekseeva Yuliia (Ukraine)
3. Араухо Барраган Юлія Єлена (Уругвай)/ Araujo Barragan Julia Elena (Uruguay)
4. Бажбеук-Мелікян Саргіс (Вірменія) / Bazhbeuk-Melikyan Sargis (Armenian)
5. Бегларян Тереза (Вірменія) / Beglaryan Tereza (Armenian)
6. Бережанський Тарас (Україна) / Berezhanskyi Taras (Ukraine)
7. Березяк Мар’яна (Україна) / Bereziak Mariana (Ukraine)
8. Білоцерківська Наталія (Україна) / Bilotserkivska Nataliia (Ukraine)
9. Бодорова Єва (Угорщина) / Bodorova Eva (Hungary)
10. Ванжула Тетяна (Україна) / Vanzhyla Tetiana (Ukraine)
11. Верещак Олексій (Україна) / Vereshchak Oleksii (Ukraine)
12. Винник Святослав (Україна) / Vynnyk Sviatoslav (Ukraine)
13. Галавай Андрій (Україна) / Halavai Andrii (Ukraine)
14. Галіцкий Пйотр Станіслав (Польща) / Halicki Piotr Stanislaw (Poland)
15. Гусєва Інна (Україна) / Husieva Inna (Ukraine)
16. Дробіт Степан (Україна) / Drobit Stepan (Ukraine)
17. Дутчак Володимир (Україна) / Dutchak Volodymyr (Ukraine)
18. Дядів Ольга (Україна) / Diadiv Olha (Ukraine)
19. Євдокименко Ігор (Україна) / Ievdokymenko Ihor (Ukraine)
20. Зозуля Олександр (Україна) / Zozulia Oleksandr (Ukraine)
21. Киреєв Олександр (Україна) / Kyreev Oleksandr (Ukraine)
22. Кібартайте Ірина (Україна) / Kibartaite Iryna (Ukraine)
23. Коваль Руслана (Україна) / Koval Ruslana (Ukraine)
24. Конюх Тетяна (Україна) / Koniukh Tetiana (Ukraine)
25. Корибальська-Козарек Моніка (Польща) / Korybalska-Kozarek Monika (Poland)
26. Корнутяк Анастасія (Україна) / Kornutiak Anastasiia (Ukraine)
27. Кошман Андрій (Україна) / Koshman Andrii (Ukraine)
28. Кузьмич Микола (Україна) / Kuzmych Mykola (Ukraine)
29. Лашко Віталій (Україна) / Lashko Vitalii (Ukraine)
30. Левицька Катерина (Україна) / Levytska Kateryna (Ukraine)
31. Литовченко Дарія (Україна) / Lytovchenko Dariia (Ukraine)
32. Мазур Мар’яна (Україна) / Mazyr Mariana (Ukraine)
33. Мархоброд В’ячеслав (Україна) / Marhobrod Viacheslav (Ukraine)
34. Матковський Іван (Україна) / Matkovskyi Ivan (Ukraine)
35. Мачьолек Паула (Польща) / Maciolek Paula (Poland)
36. Мельник Вікторія (Україна) / Melnyk Viktoriia (Ukraine)
37. Михеєв Дмитро (Україна) / Mikhieiev Dmytro (Ukraine)
38. Наймитенко Марина (Україна) / Naimytenko Maryna (Ukraine)
39. Нечаєв Георгій (Україна) / Nechaev Heorhii (Ukraine)
40. Новак Ілона (Україна) / Novak Ilona (Ukraine)
41. Носова Ганна (Україна) / Nosova Hanna (Ukraine)
42. Охотнік Галина (Україна) / Ohotnik Halyna (Ukraine)
43. Пащак Тетяна (Україна) / Pashchak Tetiana (Ukraine)
44. Піскун Юлія (Україна) / Piskun Yuliia (Ukraine)
45. Погребняк Юлія (Україна) / Pohrebniak Yuliia (Ukraine)
46. Рахманін Євген (Україна) / Rahmanin Yevhen (Ukraine)
47. Романів Олена (Україна) / Romaniv Olena (Ukraine)
48. Росінська-Швайцер Марта Маріанна (Польща)/ Rosinska-Schwaizer Marta Marianna (Poland)
49. Самуляк Марія (Україна) / Samuliak Mariia (Ukraine)
50. Семенюк Ірина (Україна) / Semeniuk Iryna (Ukraine)
51. Сердюк Феріде (Україна) / Serdiuk Feride (Ukraine)
52. Тацишин Назар (Україна) / Tatsyshyn Nazar (Ukraine)
53. Твердова Анна (Україна) / Tverdova Anna (Ukraine)
54. Тепла Наталія (Україна) / Tepla Nataliia (Ukraine)
55. Тишков Володимир (Україна) / Tyshkov Volodymyr (Ukraine)
56. Усик Марія (Україна) / Usyk Mariia (Ukraine)
57. Ушаньова-Рудько Ірина (Україна) / Ushaniova-Rudko Iryna (Ukraine)
58. Храпіцька Настасія (Білорусь)/ Khrapitskaya Nastassia (Belarus)
59. Цесаренко Ганна (Україна) / Tsesarenko Hanna (Ukraine)
60. Чабаранок Роман (Україна) / Chabaranok Roman (Ukraine)
61. Шагай Володимир (Україна) / Shahai Volodymyr (Ukraine)
62. Шевчик Єлена (Білорусь)/ Sheuchyk Alena (Belarus)
63. Юста Міхал (Польща)/ Justa Michal (Poland)
64. Яжабек Луцина (Польща) / Jarzabek Lucyna (Poland)
65. Яковенко Лідія (Україна) / Yakovenko Lidiia (Ukraine)
Конкурс, засновником якого є Міністерство культури України, проводиться Львівською національною оперою у співпраці з Національною Всеукраїнською Музичною Спілкою. Цього року він відбудеться вже вп’яте: вперше заснований 1991 році, проводився з перервами, востаннє – ще у 2009-му.
Заявки можна було подати до 1 жовтня. До участі у цьогорічному конкурсі запрошувалися оперні співаки та співачки віком до 35 років.
Змагання серед учасників відбуватимуться у три тури. У запропонованій для виконання програмі 1 та 2 турів, окрім світової класики, великий акцент здійснено на українську музику – це арії із опер Дмитра Бортнянського, Семена Гулака-Артемовського, Миколи Аркаса, Миколи Лисенка, Дениса Січинського, Станіслава Людкевича, Бориса Лятошинського, Михайла Вериківського, Костянтина Данькевича, Анатолія Кос-Анатольського, Віталія Губаренка, Євгена Станковича та інших.
Особливістю конкурсу є те, що в останньому – третьому турі конкурсанти виступатимуть в операх, які є у репертуарі театру. Таким чином, глядачі зможуть відвідати виставу й підтримати виконавців; слідкувати за перебігом конкурсу можна буде також онлайн.
Співаки змагатимуться за чималий призовий фонд, що сумарно складає понад 35 тис. доларів, низку спеціальних призів та нагород.
Оцінюватимуть конкурсантів члени журі з України, Польщі, Австрії, Німеччини, Молдови та Словаччини: солістка Віденської опери Вікторія Лук’янець (Голова Журі); головний диригент Львівської національної опери Михайло Дутчак; соліст Національної опери України Олександр Дяченко; завідувач кафедри оперної академії Національної опери Варшави, голова Міжнародного вокального конкурсу ім. Станіслава Монюшка Беата Клатка (Польща); солістка Львівської національної опери Світлана Мамчур; солістка Польської Королівської опери Ольга Пасічник (Україна-Польща); піаніст, викладач-співу, художній радник Ейтан Пессен (Німеччина); головний диригент Національного театру опери та балету Молдови імені Марії Бєшу Андрій Юркевич (Україна-Молдова); директор агентства «ASART» Славомір Якубек (Словаччина); режисер, оперний співак Тарас Різняк (Секретар Журі).
Інформаційним партнером Міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької також виступила міжнародна організація «Opera Europa».
Фото: Львівська опера
Соломія Головіна