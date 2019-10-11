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Львівські митники вилучили майже тонну продуктів та півтонни автозапчастин

Ольга Денисяка

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Впродовж минулої доби, 10 жовтня, працівники Львівської митниці вилучили майже тонну продуктів харчування та майже півтонни запчастини до різних автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

 

Так, 28-річна громадянка України, на автомобілі Мерседес, разом із п’ятьма пасажирами, поверталася з Польщі через пункт пропуску «Шегині». Для перетину кордону обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Під час огляду авто, окрім продуктів харчування в межах норми, у багажному відділенні та салоні авто серед особистих речей було виявлено майже 600 кг харчів. Зокрема, сардину в томатному соусі, цукерки, майонез, паштет та шпроти в олії виробництва Польщі. Пасажири вказали у своїх поясненнях, що жодного стосунку до товару вони не мають. Натомість водійка визнала, що вказаний товар належить їй.

Працівники митниці зафіксували ще декілька аналогічних випадків. В результаті чого вилучено майже тонну продуктів харчування.

Крім того, митники вилучили майже півтонни запчастини до різних автомобілів – гальмівні колодки, подушки коробки передач, глушники тощо.

В усіх випадках складено протоколи про пору щеня митних правил, товари вилучено, справи скерують до суду.

Довідково

Постановою КМУ від 21.05.12 р. № 434 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання» визначено, що «…громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах: в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, — у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів, кожного найменування на одну особу…».

Фото: ДФС

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