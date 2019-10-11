Львів’ян запрошують на «Ніч контрастів»

У Львівській національній філармонії 19 жовтня у рамках 25-их «Контрастів» відбудеться масштабна подія – «Ніч контрастів». Розпочнеться вона ввечері і триватиме майже усю ніч 20 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Артпростір проєкту охопить чимало локацій у ЛНФ: концертними майданчиками стануть різні частини фоє та Концертного залу Людкевича. У зв’язку із значною тривалістю події організатори також сформують лаунжзону для спілкування та відпочинку.

«Ніч контрастів» у 2019 році справді відповідатиме своїй назві, адже програма 10 «сетів» цього проєкту поєднає органні композиції Філіпа Ґласса (Олена Мацелюх, орган) із щойно написаними творами учасників 8-х майстеркласів COURSE (відбудеться у трьох частинах), які цьогоріч проводились під час фестивалю.

Сольні речиталі Богдана Кожушко (акордеон) та Назарія Стеця (контрабас) доповнить #darktechnoset Миколи Хшановського (aka Music Dyer), який прозвучить на завершення.

У виконанні українських музикантів прозвучить Фортепіанний квартет сучасного латвійського композитора. Родзинкою проєкту, безумовно, стане концерт польського колективу Neo Electric Quartet, виконавців на електричних струнних інструментах. Відбудеться він у рамках українського гастрольного туру квартету.

Розпочнеться «Ніч контрастів» о 18 год 19 жовтня. Із детальною програмою події можна познайомитися за посиланням: philharmonia.lviv

Раніше Львівський портал повідомляв, у Львові впродовж 4-20 жовтня відбудеться ювілейний 25-й Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти».

Квитки за посиланням: gastroli.nich-kontrastiv