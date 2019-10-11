До Львова привезуть мощі святого апостола Андрія Первозванного: розклад богослужінь

До храму Ікони Пресвятої Богородиці «Всецариці» ПЦУ (вул. Пилипа Орлика, 1) привезуть частинку мощей святого апостола Андрія Первозванного. Вони перебуватимуть у храмі з 20 до 27 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Мощовик має вигляд срібної стопи, у якій вміщено фрагменти мощей святого апостола Андрія. Св. Андрій Первозванний – перший учень, покликаний на апостольське служіння Христу. Саме апостол Андрій є основоположником української Церкви. Його стопи стояли на київських кручах. Він пророкував велику віру на наших землях Україні», – зазначив настоятель храму о. Володимир Бачинський.

З 20 жовтня, з 9-ї години ранку, мощі будуть виставлені до поклоніння. Божественна Літургія розпочнеться о 9.00 ранку, об 11.00 буде друга Божественна Літургія.

О 18.00 цього дня буде служитися Акафіст Андрію Первозванному. Це реліквії з Греції, де власне і знаходяться мощі Андрія Первозванного. Однак цей мощовик весь час перебуватиме в Україні.

Упродовж тижня двері храму будуть відчинені щодня з 9.00 до 19.00−20.00 год.

Після Львова, мощі доправлять до інших парафій.