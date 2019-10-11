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До 10 років тюрми загрожує інваліду, який до смерті побив чоловіка

Вероніка Рой

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 44–річного мешканця Самбірщини, котрий до смерті побив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Інцидент трапився 11 липня 2019 року на подвір’ї будинку у м. Добромиль, що у Старосамбірському районі, де проживав чоловік.

«У ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений завдав потерпілому декілька ударів кулаком, ногами та дерев’яною палицею у голову, тулуб та кінцівки, спричинивши ушкодження, від яких той помер», – мовиться у повідомленні прокуратури.

У відомстві також зазначають, що зловмисником виявився інвалід.

Слідчим суддею Самбірського міськрайонного суду до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

 

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