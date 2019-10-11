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Для сімей загиблих учасників бойових дій проведуть заняття з іпотерапії

Вероніка Рой

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Наступної суботи, 18 жовтня, для сімей загиблих учасників бойових дій організують святковий захід у межах проєкту «Іпотерапія. Досвід роду». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У програмі заходу: проведення групи взаємопідтримки для батьків загиблих учасників бойових дій із застосуванням методу іпотерапії та верхової їзди: частування, кава/чай, солодощі та приємне спілкування в колі однодумців.

Час проведення: 10.00 — 16.00.

Адреса проведення: База відпочинку «Бухта Вікінгів» (вул. Лісова, 14, Старе Село, Львівська область).

Контактна особа: Марія Прихід, тел.: 0971217838, centr.ubd@gmail.com.

Фото: Живи активно

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