Яніна Соколова: «Фільм «Я,Ніна» має всі шанси не відбутися»

Відома українська акторка, журналістка та телеведуча Яніна Соколова про зрив зйомок фільму на реальних подіях «Я, Ніна», мета якого – зміна ставлення соціуму до онкохворих, та яку роль у цьому зіграло Державне агентство України із питань кіно:

«Цей проект мав змінити життя мільйонів, але зараз він ПІД ЗАГРОЗОЮ! У липні цього року завдяки Вашим, передусім, вашим, друзі, зусиллям ми почали знімати фільм, який мав на меті змінити ставлення до онкохворих «Я, Ніна» в Одесі.

За 2 місяці, акцентую за 2! Це безпрецендентний випадок в історіі українського кіно! Ми зібрали 3 млн гривень донейтів, від українців на цей фільм і успішно відзняли всю одеську частину картини.

Кадри з відзнятого ви можете бачити у тизері👇👇👇

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У серпні ми виграли пітчинг від Держкіно України на фінансування і так його і НЕ ОТРИМАЛИ!

У жовтні зібрана нами команда так і НЕ ПРИСТУПИЛА до зйомок.

Індустрія мовчить публічно про це. Знаєте чому??? Бо… боїться. А ситуація така. Прийшла нова влада і вирішила, що результати 11 пітчингу Держкіно НЕЗАКОННІ…

А тому ФІЛЬМ Я,Ніна має всі шанси не відбутися…

В Україні 1 млн хворих на рак. Тобто кожен 42.

Про перенесену мною хворобу, і як наслідок виникнення фільму, знає вся країна.

Зараз наш проект це не тільки фільм, книга, яка вийде у листопаді, кліп, але і активна допомога хворим по всій країні. Щомісяця ред бранчі по збору крові, паліативні проекти, психологічна допомога, канабісна панель і збір волосся для перук.

У нас продовжує працювати команда, але нас не фінансує жодна приватна чи державна організація.

Допомогти проекту можна тут👇

yanina.life

Проект «Я, Ніна» фінансується виключно добровільними пожертвами, зібраними на нашому сайті. Задля подальшого існування просимо і надалі підтримути нашу команду за цим посиланням будь-якою комфортною сумою.

Фільм «Я,Ніна» став би першим великим кіно про страшну хворобу часу.

В успіху фільму ми не сумніваємося.

І впевнені, що це вкрай важливий проект зараз.

Я закликаю ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Володимира Зеленського, міністра гуманітарної політики Владимира Бородянского звернути увагу на цю ситуацію, а комісію, яка повторно 10 жовтня визначатиме долю фільмів-переможців 11 пітчингу прийняти справедливе рішення!

Команда фільму близько 100 людей.

Ми будемо боротися за наше кіно.

І доведемо справу до кінця, яких би нервів нам це не вартувало.

Бо у нас повірили тисячі українців і ми змінимо ним ставлення до мільйонів тих, кого торкнулася тема чуми 20 століття – раку, яку я, на жаль, пережила сама».