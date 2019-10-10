ОСТАННІ НОВИНИ

Яніна Соколова: «Фільм «Я,Ніна» має всі шанси не відбутися»

Андрій Котенський

|

Відома українська акторка, журналістка та телеведуча Яніна Соколова про зрив зйомок фільму на реальних подіях «Я, Ніна», мета якого – зміна ставлення соціуму до онкохворих, та яку роль у цьому зіграло Державне агентство України із питань кіно:

«Цей проект мав змінити життя мільйонів, але зараз він ПІД ЗАГРОЗОЮ! У липні цього року завдяки Вашим, передусім, вашим, друзі, зусиллям ми почали знімати фільм, який мав на меті змінити ставлення до онкохворих «Я, Ніна» в Одесі.

За 2 місяці, акцентую за 2! Це безпрецендентний випадок в історіі українського кіно! Ми зібрали 3 млн гривень донейтів, від українців на цей фільм і успішно відзняли всю одеську частину картини.

Кадри з відзнятого ви можете бачити у тизері👇👇👇

У серпні ми виграли пітчинг від Держкіно України на фінансування і так його і НЕ ОТРИМАЛИ!

У жовтні зібрана нами команда так і НЕ ПРИСТУПИЛА до зйомок.

Індустрія мовчить публічно про це. Знаєте чому??? Бо… боїться. А ситуація така. Прийшла нова влада і вирішила, що результати 11 пітчингу Держкіно НЕЗАКОННІ…

А тому ФІЛЬМ Я,Ніна має всі шанси не відбутися…

В Україні 1 млн хворих на рак. Тобто кожен 42.

Про перенесену мною хворобу, і як наслідок виникнення фільму, знає вся країна.

Зараз наш проект це не тільки фільм, книга, яка вийде у листопаді, кліп, але і активна допомога хворим по всій країні. Щомісяця ред бранчі по збору крові, паліативні проекти, психологічна допомога, канабісна панель і збір волосся для перук.

У нас продовжує працювати команда, але нас не фінансує жодна приватна чи державна організація.

Допомогти проекту можна тут👇

yanina.life

Проект «Я, Ніна» фінансується виключно добровільними пожертвами, зібраними на нашому сайті. Задля подальшого існування просимо і надалі підтримути нашу команду за цим посиланням будь-якою комфортною сумою.

Фільм «Я,Ніна» став би першим великим кіно про страшну хворобу часу.

В успіху фільму ми не сумніваємося.

І впевнені, що це вкрай важливий проект зараз.

Я закликаю ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Володимира Зеленського, міністра гуманітарної політики Владимира Бородянского звернути увагу на цю ситуацію, а комісію, яка повторно 10 жовтня визначатиме долю фільмів-переможців 11 пітчингу прийняти справедливе рішення!

Команда фільму близько 100 людей.

Ми будемо боротися за наше кіно.

І доведемо справу до кінця, яких би нервів нам це не вартувало.

Бо у нас повірили тисячі українців і ми змінимо ним ставлення до мільйонів тих, кого торкнулася тема чуми 20 століття – раку, яку я, на жаль, пережила сама».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...