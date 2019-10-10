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Українці з трансплантованими органами взяли участь в чемпіонаті з футболу

Ольга Денисяка

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Пацієнти, які мають пересаджені органи, вперше взяли участь у європейському чемпіонаті з футболу в місті Брест у Білорусії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

 

Учасниками Міжнародного чемпіонату з мініфутболу стали семеро гравців, що пережили трансплантацію органів, та троє українських лікарів-трансплантологів. Наша команда замкнула п’ятірку лідерів змагань.

«Перш за все, чемпіонат має на меті показати важливість теми трансплантації. Міністерство охорони здоров’я щодня докладає максимум зусиль, аби найближчим часом запустити трансплантацію в Україні», – зазначає заступник міністра, Михайло Загрійчук.

Нагадаємо, що минулого тижня 25 українців з пересадженими органами, разом із і командою міністерства та представниками преси піднялись на найвищу точку України – Говерлу. Цей підйом на гору людей з пересадженими органами було зафіксовано в Книзі рекордів України.

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