Україна відмовиться від застарілих медичних довідок

У Міністерстві охорони здоров’я планують відмовитись від застарілих медичних довідок, що несуть в собі корупційну складову. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

«Медична документація має відповідати стандартам країн Європейського Союзу. Ми маємо відмовитись від бюрократичних документів і довідок. Особливо від тих, які обросли корупційними схемами. Ми плануємо скасувати довідки і документи, які гальмують ефективну роботу охорони здоров’я», – зазначила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.

З 9 по 15 жовтня команда міністерства збирає пропозиції професійної медичної спільноти і громадян, щодо дерегуляції та скасування застарілої медичної документації.

На цьому тижні у міністерстві відбудуться наради з представниками лікарських асоціацій та профільними фахівцями. Розпочнуть працювати робочі групи, перед якими міністр Зоряна Скалецька поставила завдання напрацювати документи та проекти рішень по скасуванню застарілих медичних довідок.

Також команда міністерства запрошує залишити свої пропозиції по медичним довідкам на офіційній Facebook сторінці міністерства або надіслати їх на електронну адресу комунікаційної команди we@healthcentre.media.