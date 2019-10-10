У Львові вивезення відходів визначили окремою комунальною послугою

Виконавчий комітет прийняв рішення про визначення послуги з поводження з побутовими відходами окремою комунальною послугою у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Цим проектом рішення пропонується визначення послуги з поводження з побутовими відходами окремою комунальною послугою, та уточнюється питання щодо нарахування плати по приміщеннях, в яких відсутні зареєстровані особи, а також по житлових приміщеннях, у яких кількість проживаючих осіб відрізняється від зареєстрованих. Також, як передбачено Законом України «Про житлово-комунальні послуги», є можливість мешканцям обрання форми укладення договорів з перевізниками. Усі старі угоди діють до моменту укладення нових, але до травня 2020 року, як визначено законом», – доповів в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало.

Відповідно до прийнятого рішення, виконавчий комітет визначив послугу з поводження з побутовими відходами окремою комунальною послугою у м. Львові та встановив, що:

Одиницею виміру обсягу надання послуги з поводження з побутовими відходами є тонна.

Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів.

Нарахування плати за послугу з поводження з побутовими відходами здійснюється з врахуванням кількості зареєстрованих осіб у житлових приміщеннях згідно з фактичними даними, але не більше норми надання послуг з вивезення побутових відходів. Нарахування плати за послугу з поводження з побутовими відходами власникам житлових приміщень, у яких відсутні зареєстровані особи, здійснюється з розрахунку на 1 особу. У разі, якщо у житловому приміщенні фактично проживає інша кількість осіб ніж зареєстровано, нарахування плати проводиться з врахуванням кількості фактично проживаючих осіб, що підтверджується відповідним актом. У разі укладення індивідуальних договорів у рахунок на оплату може бути додано плату за абонентське обслуговування. У разі укладення колективних договорів у вартість комунальної послуги не включається плата за абонентське обслуговування. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу з поводження з відходами виконавець має право нараховувати, а споживач зобов’язаний сплатити пеню у розмірі, встановленому у договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Існуючі договори про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів продовжують діяти до моменту укладення споживачами договорів про надання послуг з поводження з відходами, але не довше терміну, визначеного Законом України «Про житлово-комунальні послуги», після якого починають діяти індивідуальні договори. Споживачі, які не уклали договір про надання послуги з поводження з побутовими відходами, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Відповідно, співвласникам багатоквартирних будинків необхідно здійснити укладення договорів про надання послуги з поводження з побутовими відходами з відповідним виконавцем послуг з врахуванням вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами відповідно до обраної у встановленому порядку моделі організації договірних відносин (індивідуальні чи колективні договори).

А виконавцям послуг з поводження з відходами необхідно здійснювати укладення договорів зі споживачами про надання послуг з поводження з побутовими відходами згідно з обраною співвласниками багатоквартирних будинків моделлю організації договірних відносин з врахуванням вимог нормативних документів щодо частоти забору побутових відходів, необхідної кількості контейнерної тари для забезпечення збору побутових відходів та роздільного збору вторинної сировини.

«Ми провели багато засідань по цьому питанню за участю представників перевізників, районних адміністрацій, депутатських фракцій. Оскільки вже вступив в дію закон про окремий рахунок, нам треба прийняти це рішення, щоб люди могли отримати субсидію», – відзначив заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак.

Рішення прийняли з правками. Також міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що до нього необхідно повернуться через два місяці, щоб проаналізувати, як все працює.