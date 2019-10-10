У Львові обіцяють взятися за перевірку «водних терміналів» та точок продажу з автоцистерн

Сьогодні, 10 жовтня, під час сесійного засідання у Львівській міській раді порушили питання продажу питної води у точках продажу, зокрема йде мова про автоцистерни. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як наголосила депутатка Вікторія Довжик, таких точок продажу зараз є дуже багато, і хоч вони мають сертифікати, місто не знає, чи якісну воду продають львів’янам.

«Колись ми мали таку адміністративну послугу – погодження реалізації питної води додаткової обробки з автоцистерн. За нашим погодженням машини їздили по цілому місту і люди купували цю воду. Зараз це перетворилося на точкову мережу по цілому місту. Послуги такої вже нема. Коли була реорганізація санстанції, зникло погодження і наша послуга. Проте сам бізнес не зник, люди звикли купувати воду, тому що якість води у Львові не є дуже доброю. Але працюють вони поза правовим полем. Ми не регулюємо ні де вони встановлені, ні їхню кількість, і основне – не регулюємо і не ніяким чином не підтверджуємо якість води, хоча вони мають сертифікати», – наголосила депутатка.

Відтак запропонувала створити робочу групу і напрацювати для цих точок продажу відповідні умови.

«Спільно з департаментом економіки та містобудування ми це опрацюємо, щоб був якісний зовнішній вигляд, документи, дозволи. Часом машина брудна, не відомо, де воду взяли. Можемо рішення прийняти на виконкомі, чи на сесії, якщо потрібно буде, аби врегулювати таку діяльність», – додав міський голова Львова Андрій Садовий.