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У квартирі на вулиці Яворницького виявили тіло 48-річної власниці

Соломія Головіна

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У квартирі на вул. Яворницького у Львові виявили тіло 48-річної власниці. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Як зазначається, 9 жовтня о 20:05 год. до рятувальників надійшло повідомлення, що на вул. Яворницького, 10 в квартирі на третьому поверсі  власниця не відчиняє двері.

Рятувальники за допомогою висувної драбини надали доступ працівникам поліції для потрапляння в квартиру. У квартирі було виявлено тіло власниці.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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