У квартирі на вулиці Яворницького виявили тіло 48-річної власниці

У квартирі на вул. Яворницького у Львові виявили тіло 48-річної власниці. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Як зазначається, 9 жовтня о 20:05 год. до рятувальників надійшло повідомлення, що на вул. Яворницького, 10 в квартирі на третьому поверсі власниця не відчиняє двері.

Рятувальники за допомогою висувної драбини надали доступ працівникам поліції для потрапляння в квартиру. У квартирі було виявлено тіло власниці.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.