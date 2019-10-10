У Червонограді «Сітроетн» зіткнувся з локомотивом

Вчора, 9 жовтня, близько 21.20 на вулиці Львівській у Червонограді зіткнулись локомотив-тепловоз та автомобіль «Сітроен». Постраждала 43-річна пасажирка автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, на залізничному переїзді зіткнулись локомотив-тепловоз ТЕМ-2 та автомобіль «Сітроен Джампі», яким керував 46-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала 43-річна пасажирка.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.