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Театр третього віку запрошує на безкоштовну виставу «Пригоди Дон Кіхота»

Вероніка Рой

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Цієї суботи, 12 жовтня, відбудеться прем’єра нової вистави «Пригоди Дон Кіхота» Театру третього віку у форматі сценічного читання. Акторки-аматорки різного віку виступлять на малій сцені Львівського театру ляльок, що на площі Данила Галицького, 1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Театр третього віку зараз — це 8 жінок, віком від 20 до 60+ років. Серед них — студентка, художниця, мами, бабусі, пенсіонерки, громадські активістки, танцівниці. Це проект громадської організації «Інститут Українських Студій», художнім керівником театру та режисером постановки є актор Першого театру Ярослав Дерпак.

Вхід вільний. Вистава відбудеться о 17 год. Реєстрація, аби забезпечити собі місце у залі: https://forms.gle/TxzmXrbCowvpwj4E7

До слова, проєкт Театру третього віку на Громадському бюджеті Львова — № 71.

«Подаруємо Львову більше свободи: створимо мистецький простір на базі Сенсотеки для старших людей та всіх охочих! Голосування з 15 жовтня до 15 листопада», — зазначають організатори.

За додатковою інформацією звертатись до: Христини Канагіної: 063 2159976.

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