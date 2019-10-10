Поліцейські підстрелили 23-річного хлопця, який повідомив, що зарізав матір, а потім кинувся на них з сокирою

У Самбірському районі поліцейські застосували табельну зброю щодо 23-річного молодика, який повідомив, що зарізав власну матір та кидався на правоохоронців з сокирою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 9 жовтня близько 17:25 год. на оперативну лінію «102» зателефонував мешканець одного сіл Самбірського району, котрий повідомив, що «зарізав власну матір». За словами заявника, поранена вдома і, можливо, ще жива.

За вказаною адресою негайно виїхала група реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції. Одночасно поліцейські повідомили про поранену медиків.

Прибувши на місце події, правоохоронці спробували пройти в будинок щоб надати жінці домедичну допомогу, проте на них накинувся з сокирою невідомий – як з’ясувалось згодом, 23-річний чоловік, котрий телефонував на оперативну лінію. Захищаючи своє життя, поліцейські прийняли рішення застосувати вогнепальну табельну зброю – здійснили попереджувальні постріли, після чого – постріли на ураження.

На місці події працює слідчо-оперативна група. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч1, ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські внаслідок нападу не постраждали. Зловмисник з діагнозом «вогнепальне поранення стегна» госпіталізований. Попередньо встановлено, що він тривалий час зловживає алкоголем. Факт нанесення ним тілесних ушкоджень матері не підтвердився.

Проводиться досудове розслідування.