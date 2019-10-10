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«Під твоїм покровом». До Дня захисника України для воїнів проведуть святковий захід

Вероніка Рой

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Завтра, 11 жовтня, з нагоди Дня захисника України у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, що на вул. Пекарській, 41, для воїнів проведуть святковий захід «Під твоїм покровом». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Подія відбудеться у форматі Дня відкритих дверей. Триватиме захід з 10.00 до 15.00 год.

«З нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами! Кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Наша сила — у нашій єдності», — запрошують організатори.

У програмі заходу:

  • зустріч з Андрієм Оприском, звільненим з російського полону моряком, який продемонстрував Україні та всьому світові приклад мужності, витримки та вірності військовій присязі та Батьківщині;
  • фотовиставка, присвячена Дню захисника України (світлини демонструють життя та побут українських воїнів у зоні бойових дій з 2014 року до сьогоднішнього дня, адже війна триває);
  • спілкування зі школярами м. Львова, створення привітальних листівок, ангелів-оберегів, уроки військово-патріотичного виховання від учасників бойових дій;
  • тематична фотозона;
  • частування, кава/чай та приємне спілкування;
  • висвітлення роботи Центру надання послуг учасникам бойових дій.

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