«Під твоїм покровом». До Дня захисника України для воїнів проведуть святковий захід

Завтра, 11 жовтня, з нагоди Дня захисника України у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, що на вул. Пекарській, 41, для воїнів проведуть святковий захід «Під твоїм покровом». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Подія відбудеться у форматі Дня відкритих дверей. Триватиме захід з 10.00 до 15.00 год.

«З нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами! Кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Наша сила — у нашій єдності», — запрошують організатори.

У програмі заходу: