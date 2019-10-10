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Нове життя старого кінотеатру на Богдана Хмельницького: депутати погодили створення креативного кінопростору

Соломія Головіна

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Львівська міська рада сьогодні, 10 жовтня, під час сесійного засідання прийняла рішення затвердили інвестиційний проект для створення просвітницького культурно-розважального кінопростору на на базі одного з найстаріших кінотеатрів Львова на вул. Б. Хмельницького, 11. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Власне, об’єктом інвестування є нежитлові приміщення колишнього кінотеатру ім. Б. Хмельницького загальною площею понад 550 кв м.

У новоствореному кінопросторі проходитимуть кінопокази світового та вітчизняного кіно, короткометражних фільмів, організація тематичних вистав, п’єс та постановок, зустрічей, конференцій, презентацій, пресконференцій, поетичних, музичних вечорів, виставок та інших культурних заходів, проведення навчань, семінарів, майстер-класів, воркшопів з фото- та кіномистецтва.

Інвестиційний проект передбачає зобов’язання інвестора протягом 3 років з дати підписання договору оренди та інвестиційного договору ввести в експлуатацію цей кінопростір з компонентами відповідно до концепції, а також провести інші ремонтно-реставраційні роботи фасаду самої будівлі.

Як повідомляв Львівський портал, у 2017 році виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення про ліквідацію ДКП кінотеатру ім. Б. Хмельницького.

Ілюстрація: ЛМР

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