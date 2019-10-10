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На Золочівщині 22-річний юнак вкрав у пенсіонера коней та підводу

Ольга Денисяка

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На Золочівщині 22-річний хлопець викрав у односельчанина коней та підводу, чим завдав збитків на понад 30 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Вчора, 9 жовтня,  в Золочівський відділ поліції звернувся 74-річний житель одного із сіл району. За словами чоловіка, близько опівночі з території його господарства хтось викрав двох його коней та підводу на якій знаходилися три борони.

Поліцейські затримали злочинця, яким виявився 22-річний односельчанин потерпілого. Віз з кіньми вилучили та передали власникові.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка). Статтею передбачене  покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

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