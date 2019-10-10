На вихідних у Зашкові проведуть вишкільний табір для молоді

У селі Зашків на Жовківщині, з 11 до 13 жовтня відбудеться вишкільний табір «Зашків». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА з посиланням на департамент внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА.

У межах проєкту учасників навчатимуть як таборитися, жити в польових умовах та піклуватись про себе. Також молодь вчитиме та співатиме патріотичні пісні біля ватри.

Заплановано проведення турніру з Лазартагу.

Під час вишколу комплексна підготовка відбуватиметься по групах:

Теоретичне заняття: інженерна підготовка, військова топографія, перша медична допомога в бою, поводження зі зброєю та її застосування, ознайомлення з озброєнням сучасного вояка та інше. Практичне заняття: кожна група отримує індивідуальне завдання з яким повинна впоратися використовуючи навички здобуті під час проходження теоретичного заняття.

Навчання проведуть учасники бойових дій на Сході України ГО «Асоціація Комбатантів».