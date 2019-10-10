На Самбірщині п’яний водій «Жигулів» збив 51-річну жінку

Вчора, 9 жовтня, близько 18.00 в одному з сіл Самбірського району, п’яний водій «Жигулів» збив 51-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2102, 31-річний мешканець Сабірщини, в стані алкогольного сп’яніння, наїхав на 51-річну місцеву жительку.

Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події