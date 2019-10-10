ОСТАННІ НОВИНИ

На Самбірщині п’яний водій «Жигулів» збив 51-річну жінку

Ольга Денисяка

|

Вчора, 9 жовтня, близько 18.00 в одному з сіл Самбірського району, п’яний водій «Жигулів» збив 51-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2102, 31-річний мешканець Сабірщини, в стані алкогольного сп’яніння, наїхав на 51-річну місцеву жительку.

Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...