На Львівщині батьків дівчат, які побили знайому, притягнули до відповідальності

Двох малолітніх дівчат, які 6 лютого цього року побили третю примусово виховуватимуть, а їхніх батьків притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це Львівському порталу сьогодні, 10 жовтня, повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався 6 лютого цього року, близько 15 години на території стадіону «Дружба» на вулиці Кармелюка у Золочеві.

Правоохоронці встановили, що на ґрунті особистих неприязних стосунків, малолітні дівчата умисно завдали іншій не менше 28 ударів руками та ногами по обличчю, голові та інших частинах тіла чим спричинили легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я та моральні страждання.

Ухвалою Буського районного суду Львівської області цьогоріч, 2 жовтня, вказані клопотання задоволено та застосовано до правопорушниць примусові заходи виховного характеру: обмежено дозвілля та встановлено особливі вимоги поведінки.

Також малолітніх зловмисниць передано під нагляд батьків. Крім цього, батьків фігуранток притягнуто до адміністративної відповідальності.