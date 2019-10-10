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На Донбасі один поранений та знову обстріли біля Золотого

Ольга Денисяка

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Впродовж минулої доби, 9 жовтня, російські збройні формування 24 рази порушили режим тиші та обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди ворог навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 12 обстрілів: двічі поблизу Красногорівки – з міномета калібру 120 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Пісків – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї; двічі поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Пищевика, Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання  «ПІВНІЧ» противник здійснив 12 обстрілів: поблизу Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм; п’ять разів в районі Золотого – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм, а також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю; поблизу Гладосового – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Майорська – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї; неподалік Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета.

За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

Також зазначається, що впродовж поточної доби ворог і 3 рази порушив режим припинення вогню.

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