Львівських екскурсоводів запрошують на безкоштовну екскурсію Святоюрським комплексом

Для екскурсоводів та представників турфірм 16 жовтня організовують безкоштовну екскурсію з нагоди 30-ліття виходу з підпілля УГКЦ та 75-ліття відходу у вічність Праведного Митрополита Андрея Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У рамках цієї екскурсії буде можливість:

піднятися на хори Собору Святого Юра;

відвідати Митрополичі сади та побувати у каплиці Митрополичих палат, де бували такі визначні постаті як святий папа Іван Павло II, Митрополит Андрей та Патріарх Йосиф;

ознайомитися з історією Святоюрського комплексу;

познайомитися із постаттю Праведного Митрополита Андрея;

дізнатися про підготовку та перебіг Псевдособору та історію УГКЦ у підпіллі.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена — 25.

Місце зустрічі: Архикатедральний Собор Святого Юра, Паломницько-туристичний центр (площа Святого Юра, 5). Екскурсія триватиме з 12.00 по 13.30 год.