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Львівських екскурсоводів запрошують на безкоштовну екскурсію Святоюрським комплексом

Вероніка Рой

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Для екскурсоводів та представників турфірм 16 жовтня організовують безкоштовну екскурсію з нагоди 30-ліття виходу з підпілля УГКЦ та 75-ліття відходу у вічність Праведного Митрополита Андрея Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У рамках цієї екскурсії буде можливість:

  • піднятися на хори Собору Святого Юра;
  • відвідати Митрополичі сади та побувати у каплиці Митрополичих палат, де бували такі визначні постаті як святий папа Іван Павло II, Митрополит Андрей та Патріарх Йосиф;
  • ознайомитися з історією Святоюрського комплексу;
  • познайомитися із постаттю Праведного Митрополита Андрея;
  • дізнатися про підготовку та перебіг Псевдособору та історію УГКЦ у підпіллі.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена — 25.

Місце зустрічі: Архикатедральний Собор Святого Юра, Паломницько-туристичний центр (площа Святого Юра, 5). Екскурсія триватиме з 12.00 по 13.30 год.

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